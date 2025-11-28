Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах

Запрет украинского флага на концертах рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) связан с его желанием отбелить репутацию, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, Моргенштерн стал «неугодным токсичным элементом» для многих стран и теперь пытается вернуть все то, что когда-то потерял.

Скорее всего, запрет Моргенштерном флага Украины на своих концертах связан непосредственно с тем, чтобы отбелить свою репутацию, попытаться вернуться к концертно-гастрольной деятельности, ко всему тому, что он потерял. Из-за своих действий он действительно стал неугодным и токсичным элементом для многих стран. Поэтому, видимо, он действительно меняет свою риторику, чтобы снова вернуться в концертную деятельность, — высказался Рудченко.

Ранее на концерте Моргенштерна в испанском городе Аликанте у одного из зрителей забрали флаг Украины. Это произошло после того, как молодой человек попытался поднять полотно.

До этого Моргенштерн сообщал о переносе выступлений в США из-за проблем с получением визы. Он опубликовал официальный документ консульства США с отказом, рекомендующим обращаться за разъяснениями в посольство в Варшаве.