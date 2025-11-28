День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:12

Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах

Продюсер Рудченко: запретом флага Украины Моргенштерн хочет отбелить репутацию

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запрет украинского флага на концертах рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) связан с его желанием отбелить репутацию, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, Моргенштерн стал «неугодным токсичным элементом» для многих стран и теперь пытается вернуть все то, что когда-то потерял.

Скорее всего, запрет Моргенштерном флага Украины на своих концертах связан непосредственно с тем, чтобы отбелить свою репутацию, попытаться вернуться к концертно-гастрольной деятельности, ко всему тому, что он потерял. Из-за своих действий он действительно стал неугодным и токсичным элементом для многих стран. Поэтому, видимо, он действительно меняет свою риторику, чтобы снова вернуться в концертную деятельность, — высказался Рудченко.

Ранее на концерте Моргенштерна в испанском городе Аликанте у одного из зрителей забрали флаг Украины. Это произошло после того, как молодой человек попытался поднять полотно.

До этого Моргенштерн сообщал о переносе выступлений в США из-за проблем с получением визы. Он опубликовал официальный документ консульства США с отказом, рекомендующим обращаться за разъяснениями в посольство в Варшаве.

музыканты
иноагенты
Алишер Моргенштерн
шоу-бизнес
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Медведев обратился к «просроченному киевскому клоуну»
Бездомный жил за счет пяти женщин
Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой
«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине
«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена
«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака
«Компромат не оставил выбора»: Собчак отреагировала на отставку Ермака
В России раскрыли причину увольнения Ермака
«Лучший ответ»: Азаров рассказал о влиянии отставки Ермака на переговоры
Обыск у Ермака, Трамп приструнил Зеленского, Усольцевы нашлись? Что дальше
Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти
Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа
Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе
Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе
Зеленский следующий? Ермак подал в отставку после обысков, что известно
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.