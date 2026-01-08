Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:27

В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены

ИИ смоделировал короткометражку о захвате Мадуро и его жены в стиле боевика

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пользователи ИИ-сервисов смоделировали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и опубликовали ролик в Сети. Короткометражка создана в стиле боевика. Действие начинается в резиденции главы государства с видом на город.

В ролике появляется президент США Дональд Трамп, отдающий приказ начинать операцию. Затем видео резко превращается в экшн: военный самолет в небе, высадка бойцов, штурм здания и движение по коридорам в стиле голливудских боевиков.

Кульминацией становится сцена задержания — Мадуро и его супруга в наручниках, которых сопровоздают вооруженные силовики. Ролик выглядит как трейлер дорогого фильма: холодная цветовая палитра, выверенные кадры и подчеркнутая кинематографичность.

Ранее лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал Конгресс США остановить Трампа и вернуть Мадуро в Венесуэлу. Политик подчеркнул, что американский президент нарушил международное право.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии, подчеркнул эксперт.

Дональд Трамп
Николас Мадуро
США
искусственный интеллект
Венесуэла
