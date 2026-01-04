Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу Политолог Дудаков: страны Южной Америки могут повернуться против Трампа

Страны Южной Америки могут повернуться против американского президента Дональда Трампа из-за атаки на Венесуэлу, заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если это произойдет, США утратят значительное влияние на Западном полушарии.

С одной стороны, Трамп старается этим шумным процессом вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро поднять свои рейтинги. Он старается проецировать власть и влияние в Латинской Америке, чтобы показать другим лидерам, у кого сложные отношения с США, что вот так мы можем с вами поступать. Но при этом для Трампа есть большие риски. Например, вся эта военная авантюра усилит антиамериканские настроения в регионе. И поэтому левые могут выиграть на предстоящих выборах в соседних с Венесуэлой странах — Колумбии и Бразилии, — объяснил Дудаков.

Трамп осознает, что такой вариант возможен, поэтому не спешит поддерживать венесуэльскую оппозицию, отметил политолог. По его мнению, сейчас американский президент будет пытаться договариваться с новой властью в лице вице-президента Делси Родригес.

Также есть риски дестабилизации Венесуэлы. Если это случится, то страна превратится в одно большое Гаити, и там уже реально возьмут власть наркокартели. Это приведет к очень негативным последствиям для самих Соединенных Штатов, — добавил спикер.

Ранее канадский политолог Иван Качановский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать следующей целью главы Белого дома после венесуэльского коллеги Мадуро. Эксперт отметил, что пока глава киевского режима не осознает серьезности ситуации.