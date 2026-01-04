Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:50

«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро

Политолог Качановский: Зеленский может стать новой целью Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент Украины Владимир Зеленский может стать следующей целью главы Белого дома Дональда Трампа после венесуэльского коллеги Николаса Мадуро, заявил в соцсети X канадский политолог Иван Качановский. Эксперт отметил, что пока политик не осознает серьезности ситуации.

Зеленский не понимает, что он может быть следующим, — написал Качановский.

До этого американский лидер сообщил, что не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. Американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Также британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну: в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
США
