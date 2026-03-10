США призвали Израиль ограничить фронт ударов по Ирану

Американская администрация направила Израилю запрос с просьбой воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, пишет портал Axios со ссылкой на три информированных источника. В Вашингтоне обеспокоены возможными последствиями для мирового рынка нефти в случае расширения военных действий.

Белый дом в понедельник 9 марта провел консультации с израильскими партнерами. Главным требованием стало недопущение ударов по объектам иранского энергосектора, в первую очередь по нефтеперерабатывающим мощностям и терминалам.

По данным журналистов, это первый публично задокументированный случай, когда США открыто ограничивают военные действия Израиля с момента начала активной фазы операции против Исламской Республики. Источники подчеркивают, что в США видят в атаках на нефтяную отрасль Ирана «красную линию», способную спровоцировать резкий скачок цен на энергоносители по всему миру. Пока неизвестно, как именно Тель-Авив отреагировал на эту просьбу, но сам факт подобного демарша со стороны союзника указывает на высокую напряженность вокруг иранских энергоресурсов.

Ранее глава МИД РФ Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.