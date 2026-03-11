«Справиться не могут»: в ГД объяснили продолжительные атаки ВСУ на Россию Депутат Колесник связал затяжные атаки ВСУ на РФ с переговорами Путина и Трампа

Затяжные атаки Вооруженных сил Украины на Россию обусловлены переговорами между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Кроме того, по его словам, так украинские военные пытаются выплеснуть гнев из-за неудач на передовой.

Такие мощные атаки [на Россию] связаны с продвижением российских войск по всему фронту. ВСУ справиться не могут, поэтому вымещают зло на мирном населении. Во-вторых, атаки связаны с переговорами нашего президента с американским, потому что Украина пытается всячески расколоть наметившуюся более-менее позитивную траекторию. Мы отомстим за наших людей, особенно мирных, поскольку воевать с гражданскими — это последнее дело, — высказался Колесник.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что действия Киева, включая удары по Брянску, направлены на срыв мирного процесса. По его словам, такие шаги украинской стороны демонстрируют ее намерение продолжать боевые действия.