Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:03

«Справиться не могут»: в ГД объяснили продолжительные атаки ВСУ на Россию

Депутат Колесник связал затяжные атаки ВСУ на РФ с переговорами Путина и Трампа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Затяжные атаки Вооруженных сил Украины на Россию обусловлены переговорами между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Кроме того, по его словам, так украинские военные пытаются выплеснуть гнев из-за неудач на передовой.

Такие мощные атаки [на Россию] связаны с продвижением российских войск по всему фронту. ВСУ справиться не могут, поэтому вымещают зло на мирном населении. Во-вторых, атаки связаны с переговорами нашего президента с американским, потому что Украина пытается всячески расколоть наметившуюся более-менее позитивную траекторию. Мы отомстим за наших людей, особенно мирных, поскольку воевать с гражданскими — это последнее дело, — высказался Колесник.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что действия Киева, включая удары по Брянску, направлены на срыв мирного процесса. По его словам, такие шаги украинской стороны демонстрируют ее намерение продолжать боевые действия.

ВСУ
Россия
Украина
атаки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.