«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску

Ракетный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины по Брянску, представляет собой акт терроризма, направленный против мирных жителей России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, таким образом Киев пытается запугать россиян.

Киевский режим нанес ракетный удар по мирному центру Брянска. Есть погибшие, есть раненые. Среди жертв — мирные жители, те, кто в этот час возвращался с работы, гулял с детьми, спешил домой к своим близким. Это не военная операция ВСУ, это не удар по военным объектам. Это сознательный циничный террористический акт против гражданского населения. Против людей, которые не держали в руках оружия. Против стариков, женщин, детей. Это удар в спину, удар исподтишка, рассчитанный на то, чтобы посеять страх, боль и ненависть, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что ВСУ атаковали мирное население Брянской области в период Великого поста. По словам депутата, это регион, который никогда не изменял своей преданности России и где живут мужественные и стойкие люди.

Особую горечь этому событию придает то, что оно произошло в дни Великого поста. Время, когда мы должны очищать души, молиться, каяться и готовиться к встрече Светлого Христова Воскресения. Время мира и тишины. А вместо этого мы слышим разрывы ракет, видим смерть и кровь. Те, кто это совершил, сознательно выбрали время удара. Они знали, что делают. Им нет оправдания ни перед Богом, ни перед людьми, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о дне траура в память о жертвах ракетного удара ВСУ, который произошел в областном центре. По его словам, в регионе будут приспущены государственные флаги, а все местные учреждения и телерадиокомпании получат рекомендации отменить развлекательные программы и мероприятия.