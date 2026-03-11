Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:20

«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску

Депутат Иванов назвал ракетный удар ВСУ по Брянску террористическим актом

Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракетный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины по Брянску, представляет собой акт терроризма, направленный против мирных жителей России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, таким образом Киев пытается запугать россиян.

Киевский режим нанес ракетный удар по мирному центру Брянска. Есть погибшие, есть раненые. Среди жертв — мирные жители, те, кто в этот час возвращался с работы, гулял с детьми, спешил домой к своим близким. Это не военная операция ВСУ, это не удар по военным объектам. Это сознательный циничный террористический акт против гражданского населения. Против людей, которые не держали в руках оружия. Против стариков, женщин, детей. Это удар в спину, удар исподтишка, рассчитанный на то, чтобы посеять страх, боль и ненависть, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что ВСУ атаковали мирное население Брянской области в период Великого поста. По словам депутата, это регион, который никогда не изменял своей преданности России и где живут мужественные и стойкие люди.

Особую горечь этому событию придает то, что оно произошло в дни Великого поста. Время, когда мы должны очищать души, молиться, каяться и готовиться к встрече Светлого Христова Воскресения. Время мира и тишины. А вместо этого мы слышим разрывы ракет, видим смерть и кровь. Те, кто это совершил, сознательно выбрали время удара. Они знали, что делают. Им нет оправдания ни перед Богом, ни перед людьми, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о дне траура в память о жертвах ракетного удара ВСУ, который произошел в областном центре. По его словам, в регионе будут приспущены государственные флаги, а все местные учреждения и телерадиокомпании получат рекомендации отменить развлекательные программы и мероприятия.

ВСУ
Россия
Брянск
атаки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.