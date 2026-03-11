Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:07

Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью

Кравцов: число школьников с плохой успеваемостью снизилось с 25% до 15%

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Доля российских школьников с плохой успеваемостью сократилась до 15%, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. За последние пять лет этот показатель снизился на 10 процентных пунктов, передает пресс-служба Кремля.

Отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет количество уменьшилось на 10%: с 25% до 15%, — сказал глава ведомства.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и ход мыслей школьников. По его словам, проверочное испытание знаний стало серьезной психологической травмой для детей. Депутат также обратил внимание на социальное неравенство при сдаче экзамена. Он отметил, что без репетиторов подготовиться практически невозможно.

До этого депутат Госдумы Петр Толстой также отметил, что ЕГЭ и ОГЭ — это калька западных практик, попытка подстроиться под Болонскую систему образования, потому требуют последовательной отмены. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.

Сергей Кравцов
Владимир Путин
школьники
успеваемость
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: названа страна, запретившая въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.