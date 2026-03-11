Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью Кравцов: число школьников с плохой успеваемостью снизилось с 25% до 15%

Доля российских школьников с плохой успеваемостью сократилась до 15%, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. За последние пять лет этот показатель снизился на 10 процентных пунктов, передает пресс-служба Кремля.

Отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет количество уменьшилось на 10%: с 25% до 15%, — сказал глава ведомства.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и ход мыслей школьников. По его словам, проверочное испытание знаний стало серьезной психологической травмой для детей. Депутат также обратил внимание на социальное неравенство при сдаче экзамена. Он отметил, что без репетиторов подготовиться практически невозможно.

До этого депутат Госдумы Петр Толстой также отметил, что ЕГЭ и ОГЭ — это калька западных практик, попытка подстроиться под Болонскую систему образования, потому требуют последовательной отмены. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.