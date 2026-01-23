В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ Депутат Толстой призвал к поэтапной отмене ЕГЭ и ОГЭ вслед за Болонской системой

ЕГЭ и ОГЭ — это калька западных практик, попытка подстроиться под Болонскую систему образования, потому требуют последовательной отмены, заявил депутат Госдумы Петр Толстой. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены, передает РИА Новости.

Менять надо всю систему, которая была выстроена как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ — это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов, — считает Толстой.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Он напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%.