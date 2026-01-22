В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.

По математике, физике, литературе и географии абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов. Для других профильных предметов планка чуть ниже: химия и биология оценены в 39 баллов, история — в 38, а иностранные языки — в 35. Эти показатели обязательны для всех специальностей в учебных заведениях, находящихся в ведении ведомства.

Параллельно Рособрнадзор напомнил о требованиях для получения школьного аттестата в 2026 году. Чтобы окончить школу, достаточно набрать 24 балла по русскому языку и сдать базовую математику на «тройку» (либо профильную на 27 баллов). Проходные пороги для подтверждения программы по остальным предметам варьируются от 22 баллов за иностранный язык до 42 за обществознание.

Вместе с тем, отмечается важность учета разницы между «аттестационными» баллами и теми, что нужны для вуза. Если для завершения учебы по истории достаточно 32 баллов, то для подачи документов в институты Минпросвещения потребуется уже минимум 38.

Ранее Минобрнауки России изменило порядок приема в вузы на 2026 год. Нововведения затронут подачу документов, целевой прием и правила для выпускников колледжей.