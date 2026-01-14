Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:07

В России изменили правила поступления в вузы

Минобрнауки России сообщило об обновлении правил приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки России изменило порядок приема в вузы на 2026 год, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Нововведения затронут подачу документов, целевой прием и правила для выпускников колледжей.

С 2026 года абитуриенты больше не смогут подавать заявления через электронные системы вузов. Им будут доступны три варианта: портал «Госуслуги», личное обращение в приемную комиссию или отправка документов почтой.

Целевой прием станет более детализированным — квота будет указывать конкретного заказчика, организацию, программу и форму обучения. Вакантные места по целевым квотам на бакалавриате и специалитете будут перераспределены.

Выпускники колледжей смогут поступать без ЕГЭ только на смежные специальности. Соответствие профиля будет определять вуз.

Также россияне, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут использовать их результаты при поступлении. Иностранцы будут сдавать внутренние экзамены только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ. В министерстве пояснили, что изменения основаны на новом законодательстве и итогах прошлой приемной кампании.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова заявила, что для абитуриентов 2026 года станут выше требования к результатам единого государственного экзамена. По ее словам, минимальные пороговые баллы для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, увеличены по шести предметам.

