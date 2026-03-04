«Зарплату не прибавили»: Тарасова посетовала на высокие цены Тарасова: жизнь в России подорожала, а зарплату никому не прибавили

Жизнь в России заметно подорожала, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, которые передает Sport24, при этом «зарплату еще никому не прибавили».

Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили, — заявила она.

Ранее Тарасова заявила, что результаты сменивших спортивное гражданство фигуристов на Олимпиаде в Милане делают честь российской школе. Она подчеркнула, что не понимает неприязненного отношения к тем, кто выступает за другие страны. Тренер подчеркнула, что профессиональный путь спортсменов очень короткий. По ее словам, спортсменам важно развивать карьеру, даже если это потребует смены гражданства.

До этого Тарасова назвала самым надоевшим вопросом года для себя сравнение популярности футбола и фигурного катания. Заслуженный тренер призналась, что журналисты постоянно спрашивают об этой, по ее мнению, бестолковой теме, которую все уже давно поняли.