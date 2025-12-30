Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос Тарасова заявила, что ей надоело сравнение футбола и фигурного катания

Сравнение популярности футбола и фигурного катания стало самой надоевшей для заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой темой, передает «РБ Спорт». Она призналась, что этот вопрос от журналистов в 2025 году докучал ей больше всего.

Самый надоевший вопрос года от журналистов? Про сравнение популярности футбола и фигурного катания, — отметила Тарасова.

По словам тренера, это бестолковая тема, которая зачем-то постоянно обсуждается. Тарасова подчеркнула, что уже «все и так давно понятно», но все равно спрашивают «по сто раз одно и то же».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. При этом российских фигуристов допустили к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Ранее Тарасова пожелала отечественному спорту в наступающем году, чтобы его допустили до международных соревнований. Тренер добавила, что если этого действительно хотеть, то желание исполнится. Также Тарасова напомнила о празднике, который прошел в Санкт-Петербурге — ЧР по фигурному катанию.