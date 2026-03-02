Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:03

«За все должны отвечать мы»: Тарасова обратила внимание МОК на США

Тарасова призвала МОК отстранить американских фигуристов от соревнований

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный олимпийский комитет поступает несправедливо, так как не отстраняет американских спортсменов от соревнований, заявила Sport 24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, организации стоит отреагировать на военную операцию США против Ирана.

Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять, — сказала Тарасова.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что международной федерации футбола (ФИФА) следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.

Между тем ассоциация футбола Израиля подчеркнула, что не беспокоится из-за возможного отстранения. В пресс-службе организации считают, что все будет хорошо.

