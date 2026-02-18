Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 20:08

Раскрыто, почему россиянам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

В МОК объяснили отсутствие подарочных смартфонов для россиян законами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские спортсмены, участвующие в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, не получили фирменные смартфоны из-за ограничений на выдачу устройств представителям некоторых государств, сообщили РБК в пресс-службе Международного олимпийского комитета. В организации пояснили, что запрет связан с необходимостью соблюдения действующих правовых норм, а производитель техники не участвует в распределении гаджетов.

В целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии снова остались без подарков от официального спонсора — южнокорейской компании, которая обеспечила эксклюзивными смартфонами почти 3800 участников соревнований. Аналогичная ситуация уже возникала на летней Олимпиаде 2024 года, хотя прежде российские атлеты получали такие же презенты, как и представители других стран.

Позже первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские атлеты будут обеспечены гаджетами сразу после возвращения домой. По словам парламентария, это позволит спортсменам сохранить исключительно положительные впечатления от поездки.

