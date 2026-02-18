Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 01:13

Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026

ТАСС: российские спортсмены не получили телефоны от спонсора на Олимпиаде-2026

Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские участники Олимпиады в Италии остались без подарков от спонсора Игр, передает ТАСС. Спортсменам не вручили эксклюзивные телефоны, которые получили другие олимпийцы. Аналогичная ситуация произошла и на летней Олимпиаде-2024.

Южнокорейская компания — спонсор МОК обещала раздать почти 3800 устройств участникам соревнований, но обошла стороной российских атлетов. На всех предыдущих Играх россияне получали такие же подарки, как и все.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

До этого стало известно, что большинство игроков НХЛ уверены, что сборная России могла бы бороться за олимпийские медали в Италии, следует из анонимного опроса The Athletic. Примерно 88% опрошенных считают российскую команду потенциальным призером.

Кроме того, в Олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы. Организаторы объяснили это высоким спросом и пообещали пополнить запасы до понедельника.

