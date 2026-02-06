Игроки НХЛ допустили, что сборная России могла побороться за медали на ОИ

Игроки НХЛ допустили, что сборная России могла побороться за медали на ОИ Athletic: около 88% игроков НХЛ заявили, что Россия могла бы завоевать медали ОИ

Большинство игроков НХЛ уверены, что сборная России могла бы бороться за олимпийские медали в Италии, следует из анонимного опроса, проведенного изданием The Athletic среди 118 хоккеистов лиги. Примерно 88% опрошенных считают российскую команду потенциальным призером.

Более половины (58,5%) присудили ей третье место, каждый пятый (20,8%) — второе, а 8,5% и вовсе видели чемпионами. Лишь 12,3% полагали, что команда осталась бы без наград. Главными фаворитами хоккеисты назвали США и Канаду.

Сильнейшей стороной российской сборной многие назвали вратарей команды — Игоря Шестеркина, Андрея Василевского, Илью Сорокина и Сергея Бобровского.

Вратари настолько хороши, что остальные игроки даже не имеют значения, — сказал один из опрошенных спортсменов.

Некоторые однако отмечали в качестве относительной слабости линию центральных нападающих. Тем не менее мнение профессиональных хоккеистов сходится в одном: неучастие сборной России делает турнир менее ярким и предсказуемым.

Ранее сообщалось, что во время матча женских хоккейных сборных Чехии и США на Олимпийских играх — 2026 произошел инцидент с флагом России. На трибунах рядом со скамейкой чешской команды появился российский триколор, хотя такие символы на объектах Игр находятся под запретом. Флаг был оперативно убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.