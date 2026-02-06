Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 22:36

Игроки НХЛ допустили, что сборная России могла побороться за медали на ОИ

Athletic: около 88% игроков НХЛ заявили, что Россия могла бы завоевать медали ОИ

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Большинство игроков НХЛ уверены, что сборная России могла бы бороться за олимпийские медали в Италии, следует из анонимного опроса, проведенного изданием The Athletic среди 118 хоккеистов лиги. Примерно 88% опрошенных считают российскую команду потенциальным призером.

Более половины (58,5%) присудили ей третье место, каждый пятый (20,8%) — второе, а 8,5% и вовсе видели чемпионами. Лишь 12,3% полагали, что команда осталась бы без наград. Главными фаворитами хоккеисты назвали США и Канаду.

Сильнейшей стороной российской сборной многие назвали вратарей команды — Игоря Шестеркина, Андрея Василевского, Илью Сорокина и Сергея Бобровского.

Вратари настолько хороши, что остальные игроки даже не имеют значения, — сказал один из опрошенных спортсменов.

Некоторые однако отмечали в качестве относительной слабости линию центральных нападающих. Тем не менее мнение профессиональных хоккеистов сходится в одном: неучастие сборной России делает турнир менее ярким и предсказуемым.

Ранее сообщалось, что во время матча женских хоккейных сборных Чехии и США на Олимпийских играх — 2026 произошел инцидент с флагом России. На трибунах рядом со скамейкой чешской команды появился российский триколор, хотя такие символы на объектах Игр находятся под запретом. Флаг был оперативно убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

хоккей
опросы
Россия
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список звезд, которым на долгие годы запрещен въезд в Россию
«Армада» американских кораблей совершила переход в Аравийском море
«Мои соавторы»: Маргарита Симоньян рассказала, кто помог ей написать книгу
Бельгийские пилоты перепутали рулежную дорожку с взлетно-посадочной полосой
Церемония открытия Олимпиады стартовала в Италии
Богомолов впервые вышел в свет после скандала со Школой-студией МХАТ
Заслуженная артистка России умерла на 93-м году жизни
Части умерших тел из петербургской больницы продавали для танатопрактики
Игроки НХЛ допустили, что сборная России могла побороться за медали на ОИ
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Кабина лифта рухнула с огромной высоты в Москве
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем ЧБД
Медведев наградил Михалкова Гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
«Насаждать нельзя»: Песков оценил идею введения дресс-кода в театрах
Над Курской областью сбили два дрона ВСУ
Турист пропал без вести в море
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.