Российский триколор вывесили во время хоккейного матча на Олимпиаде Флаг России вывесили во время хоккейного матча США и Чехии на ОИ-2026

Во время матча женских хоккейных сборных Чехии и США на Олимпийских играх — 2026 произошел инцидент с флагом России, пишет издание sport.cz. На трибунах рядом со скамейкой чешской команды появился российский триколор, хотя такие символы на объектах Игр находятся под запретом. Флаг был оперативно убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно, — сообщила изданию генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова.

Сама встреча завершилась победой американок со счетом 5:1. Российские сборные не допущены к участию в олимпийском хоккейном турнире, а их национальная символика запрещена не только на аренах, но и в медиацентре и олимпийской деревне. Личность человека, который вывесил флаг, остается неизвестной.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из России будут выступать в Милане под нейтральным флагом и не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.