19 марта 2026 в 08:29

Москвичей предупредили о перекрытиях движения в центре города

В центре Москвы возможны временные локальные перекрытия движения, сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале. Жителей призвали использовать метро вместо личного транспорта. Причины такой меры и названия улиц, которые будут перекрыты, не приводятся.

Сегодня в центре города возможны временные локальные перекрытия движения, — говорится в сообщении.

В дептрансе рекомендовали водителям закладывать больше времени на дорогу при поездках в центр. Также им посоветовали не планировать поездки в период с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.

Ранее сбой на фиолетовой ветке произошел в метро Москвы. Речь идет о юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Отмечается, что интервалы движения поездов временно увеличили из-за проверки инфраструктуры.

До этого в Москве произошел сбой на МЦД-4. По предварительной информации, проблемы с движением могли возникнуть на фоне пожара на станции Кутузовская. Пассажирам на станции Нижегородская пришлось ждать поезда порядка 40 минут. В итоге на нее прибыла электричка, забитая людьми. По предварительной информации, машинист не мог закрыть двери состава из-за столпотворения.

