Евросоюз забил тревогу после решения суда по Euroclear Bloomberg: Евросоюз ищет варианты поддержки Euroclear после решения суда

Евросоюз приступил к обсуждению возможных мер поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Поводом стало решение Арбитражного суда Москвы, который по иску Банка России обратил к немедленному исполнению взыскание с Euroclear порядка €200 млрд (16,5 трлн рублей).

ЕС находится на ранних этапах оценки способов помочь клиринговой палате Euroclear после решения московского суда, которое позволяет Центробанку России потенциально изъять ее активы, — передает агентство.

Ранее из отчета Euroclear выяснилось, что депозитарий перевел Киеву €6,6 млрд (563,6 млрд рублей), полученных в виде прибыли от российских активов. В июне, как ожидается, будет переведено еще €1,4 млрд (120 млрд рублей).

Между тем юрист Александр Геррейро заявил, что не существует правовых механизмов, которые позволили бы странам ЕС конфисковать российские активы. По его словам, принятие такого решения невозможно, учитывая тот факт, что даже несколько государств — участников ЕС выступают против этого.