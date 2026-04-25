Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:40

Юрист раскрыл, имеет ли ЕС право на конфискацию активов России

Юрист Геррейро заявил, что правовой лазейки для конфискации активов России нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правовых механизмов, позволяющих Европейскому союзу изъять российские активы, не существует, заявил в интервью ТАСС доктор юридических наук из Португалии Александр Геррейро. Он подчеркнул, что с учетом этого обстоятельства принятие подобного решения невозможно, если даже несколько стран — членов ЕС выступают против.

Никакой правовой лазейки не существует. В настоящее время отдельные юридические советники и представители Европейской комиссии пытаются найти альтернативные решения в рамках договоров ЕС, прибегая к их расширительному толкованию, чтобы обойти действующие нормы, — заявил собеседник.

Эксперт указал, что при этом предпринимаются попытки сформировать альтернативное толкование, которое позволило бы представить такие действия допустимыми. По его словам, подобные инициативы стараются оправдать доводами о срочности и необходимости обеспечения безопасности Европейского союза.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, то обсуждать нужно не только средства в системе Euroclear, но и средства, замороженные в других странах Блока. Окончательное решение по этому вопросу должны принимать лидеры ЕС, подчеркнула она.

Европа
Евросоюз
замороженные активы
финансы
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.