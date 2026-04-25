Юрист раскрыл, имеет ли ЕС право на конфискацию активов России

Правовых механизмов, позволяющих Европейскому союзу изъять российские активы, не существует, заявил в интервью ТАСС доктор юридических наук из Португалии Александр Геррейро. Он подчеркнул, что с учетом этого обстоятельства принятие подобного решения невозможно, если даже несколько стран — членов ЕС выступают против.
Никакой правовой лазейки не существует. В настоящее время отдельные юридические советники и представители Европейской комиссии пытаются найти альтернативные решения в рамках договоров ЕС, прибегая к их расширительному толкованию, чтобы обойти действующие нормы, — заявил собеседник.
Эксперт указал, что при этом предпринимаются попытки сформировать альтернативное толкование, которое позволило бы представить такие действия допустимыми. По его словам, подобные инициативы стараются оправдать доводами о срочности и необходимости обеспечения безопасности Европейского союза.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, то обсуждать нужно не только средства в системе Euroclear, но и средства, замороженные в других странах Блока. Окончательное решение по этому вопросу должны принимать лидеры ЕС, подчеркнула она.