Юрист раскрыл, имеет ли ЕС право на конфискацию активов России Юрист Геррейро заявил, что правовой лазейки для конфискации активов России нет

Правовых механизмов, позволяющих Европейскому союзу изъять российские активы, не существует, заявил в интервью ТАСС доктор юридических наук из Португалии Александр Геррейро. Он подчеркнул, что с учетом этого обстоятельства принятие подобного решения невозможно, если даже несколько стран — членов ЕС выступают против.

Никакой правовой лазейки не существует. В настоящее время отдельные юридические советники и представители Европейской комиссии пытаются найти альтернативные решения в рамках договоров ЕС, прибегая к их расширительному толкованию, чтобы обойти действующие нормы, — заявил собеседник.

Эксперт указал, что при этом предпринимаются попытки сформировать альтернативное толкование, которое позволило бы представить такие действия допустимыми. По его словам, подобные инициативы стараются оправдать доводами о срочности и необходимости обеспечения безопасности Европейского союза.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, то обсуждать нужно не только средства в системе Euroclear, но и средства, замороженные в других странах Блока. Окончательное решение по этому вопросу должны принимать лидеры ЕС, подчеркнула она.