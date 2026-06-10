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10 июня 2026 в 15:22

Мужчина сломал челюсть незнакомке на вечеринке

Уфимец сломал девушке челюсть и попытался откупиться от судебного иска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Агрессивный житель Уфы жестоко избил незнакомую девушку и сломал ей челюсть на вечеринке, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Пострадавшая Ксения приехала с другом в гости, где к ней стал навязчиво приставать нетрезвый мужчина по имени Артем.

Когда приятель попытался защитить девушку, злоумышленник набросился на него с кулаками, а затем переключился на саму Ксению. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и тяжелый перелом челюсти.

Вскоре после инцидента на связь с покалеченной девушкой вышла мать дебошира, она предложила пострадавшей крупную сумму в размере 200 тыс. рублей, чтобы та не обращалась в полицию. Несмотря на попытку подкупа, Ксения написала заявление в МВД, однако там ей ответили отказом в возбуждении уголовного дела.

Ранее в Воронеже мужчина напал на девушку возле караоке-бара на улице Кропоткина после отказа в знакомстве. Он ударил потерпевшую по лицу ладонью, затем нанес удар кулаком. После падения девушки на землю агрессор продолжил бить ее ногами.

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