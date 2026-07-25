Голый хулиган с молотком наделал шума в Уфе Бившего машины молотком голого мужчину задержали в Уфе

Голый мужчина на улице Рихарда Зорге в Уфе разбил молотком несколько машин, бегая по дворам, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Очевидцы скрутили его до приезда скорой, он лежал на земле со связанными руками и выкрикивал различные фразы.

Официальные данные о причинах инцидента и пострадавших пока не приводились. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что блогерша Анастасия Брагина получила 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство после того, как прошлась по Москве без одежды. Основанием для задержания стал именно этот инцидент.

До этого глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о задержании треш-блогерши, устроившей прогулку в голом виде по Москве. По словам Мизулиной, девушка систематически создавала непотребный контент.

Кроме того, в американском городе Эллисвилл в штате Миссисипи 22-летняя автомобилистка, остановленная за езду в обнаженном виде, помогла полицейским обнаружить склад вооружений. Странная манера ее вождения привлекла внимание дорожного патруля. Силовики обнаружили три пистолета и две модифицированные винтовки в ее авто.