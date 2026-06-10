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10 июня 2026 в 15:24

«Твой взгляд узнаю из тысячи»: Бородина показала дочь в день 17-летия

Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 17-летнием

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российская телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале поздравила свою старшую дочь Марусю с днем рождения. По ее словам, девушка прошла с ней все самые сложные этапы жизни. 43-летняя телеведущая призналась, что гордится Марусей.

Мой первый ребенок! Сегодня тебе исполнилось 17 лет. Я не могу поверить, что я мама 17‑летней девушки — такой красивой, мудрой, умной, доброй, самой лучшей. <...> Ты прошла со мной все самые сложные этапы, твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения, — отметила Бородина.

Бывшая ведущая «Дома-2» высказала мнение, что Марусю любят очень многие. Бородина заявила, что ее дочь окружают «невероятные подруги», и призвала ее всегда ощущать себя счастливой.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что ее внучка Александра, если решит стать артисткой, возьмет псевдоним, чтобы знаменитая фамилия не мешала строить собственную карьеру. По словам исполнительницы, девочка пока не планирует строить медиакарьеру и думает только об учебе.

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