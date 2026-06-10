Политолог раскрыл истинный мотив Зеленского в сделке со странами Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Балтии сотрудничество в борьбе с дронами, чтобы упростить атаки ВСУ на российские регионы, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, этот шаг сопряжен со стремлением Киева лишить Москву доходов от продажи энергетических ресурсов.

Соглашение [о сотрудничестве в борьбе с угрозами БПЛА] будет использовано [Украиной] только для того, чтобы разместить беспилотные войска на территории стран Балтии и получить возможность бить оттуда прежде всего по Ленинградской области. Там находится важный порт, через который осуществляется экспорт российских энергоресурсов. Это укладывается в стратегию Зеленского по лишению России части доходов от продажи нефти и газа, — пояснил Ярошенко.

Он подчеркнул, что теперь стало ясно, почему происходили события с украинскими беспилотниками в странах Балтии. По его словам, руководители этих государств неоднократно обсуждали тему пролетающих дронов, а в одном из них правительство было вынуждено и вовсе подать в отставку из-за подобного инцидента.

Зеленский тем самым образом хочет придвинуть к границам России свою военную инфраструктуру. Объекты украинских боевиков, расположенные на территории любых государств, являются законной целью. Пусть прибалты не обижаются, когда по ним полетят наши ракеты и дроны. Мы будем уничтожать объекты и беспилотники украинской армии, поэтому страны Балтии, если согласятся на эту сделку, очень сильно пожалеют, — заключил Ярошенко.

Ранее Зеленский предложил решить вопрос беспилотников над странами Балтии через «сделку по дронам». По его словам, соглашение предусматривает усиленное сотрудничество в борьбе с угрозами, исходящими от БПЛА.