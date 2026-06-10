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10 июня 2026 в 00:29

Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вопрос беспилотников над странами Балтии может быть решен в рамках drone deal («сделки по дронам»), заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что соглашение предполагает более широкое сотрудничество в сфере противодействия угрозам, связанным с БПЛА.

Президент Украины заявил, что Киев готов направить в страны Балтии группы специалистов, которые смогут оказать помощь в организации защиты от дронов и наладить взаимодействие по этому направлению. Он подчеркнул, что украинская сторона готова оперативно предоставлять экспертную поддержку партнерам.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы.

До этого Туск призвал польского президента Кароля Навроцкого и Зеленского к диалогу. По его словам, публичная беседа необходима, так как дипломатия не дала результатов.

Прежде Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.

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