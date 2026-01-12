В СВР дали жесткую отповедь Константинопольскому патриарху В СВР назвали Константинопольского патриарха Варфоломея «антихристом в рясе»

Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает раскольническую деятельность в православном мире, заявили в Службе внешней разведки России. В ведомстве его назвали «антихристом в рясе», сообщает ТАСС.

По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве, — заявили в пресс-бюро СВР.

Константинопольский патриарх «устремил свое черное око» на балтийские страны, уточнили в службе. По данным ведомства, этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить с территории балтийских государств русское православие, утвердив там «полностью подконтрольные Фанару церковные структуры».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает призыв экспертов Совета ООН по правам человека к властям Украины прекратить давление на Украинскую православную церковь и связанных с ней священнослужителей, правозащитников и журналистов. По словам дипломата, в организации признали нарушение свободы вероисповедания на Украине.