В России раскрыли унизительную для Израиля правду о работе разведки

Удар американских ракет Tomahawk по школе в иранском Минабе мог быть связан с использованием устаревших данных разведслужб Израиля, заявил ИА «Вести» эксперт по разведтехнологиям Роман Ромачев. По его словам, учреждение могло быть идентифицировано как военный объект много лет назад, но информация не была обновлена.

Конечно же, тот объект, который был идентифицирован как военный 10 лет назад, как база КСИР, скорее всего, эта информация никаким образом не обновлялась, — объяснил эксперт.

По словам Ромачева, израильская армия уже около десяти лет применяет искусственный интеллект для автоматизированного выявления потенциальных военных целей. Система анализирует данные и формирует список объектов, которые могут использоваться в военных целях.

То есть, возможно, эти данные еще тогда с помощью вот этих людей, этого подразделения, которое было создано специально для обучения искусственного интеллекта, именно тогда и поступили данные в армию Израиля о том, что это объект военный, и эти данные никто не актуализировал, — подчеркнул аналитик.

Ранее иранская армия атаковала базы Военно-воздушных сил Израиля Пальмахим и Увда. Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.