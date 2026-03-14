В России раскрыли унизительную для Израиля правду о работе разведки

Аналитик Ромачев: разведданные Израиля могли устареть

Ракета Tomahawk в представлении ИИ Ракета Tomahawk в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Удар американских ракет Tomahawk по школе в иранском Минабе мог быть связан с использованием устаревших данных разведслужб Израиля, заявил ИА «Вести» эксперт по разведтехнологиям Роман Ромачев. По его словам, учреждение могло быть идентифицировано как военный объект много лет назад, но информация не была обновлена.

Конечно же, тот объект, который был идентифицирован как военный 10 лет назад, как база КСИР, скорее всего, эта информация никаким образом не обновлялась, — объяснил эксперт.

По словам Ромачева, израильская армия уже около десяти лет применяет искусственный интеллект для автоматизированного выявления потенциальных военных целей. Система анализирует данные и формирует список объектов, которые могут использоваться в военных целях.

То есть, возможно, эти данные еще тогда с помощью вот этих людей, этого подразделения, которое было создано специально для обучения искусственного интеллекта, именно тогда и поступили данные в армию Израиля о том, что это объект военный, и эти данные никто не актуализировал, — подчеркнул аналитик.

Ранее иранская армия атаковала базы Военно-воздушных сил Израиля Пальмахим и Увда. Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.

Энергетический коллапс охватил Киевскую область на фоне взрывов
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
Дальше
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

