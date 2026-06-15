Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы

Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы Минздрав: пострадавшие при атаке БПЛА на Таганрог женщины выписаны из больницы

Двух женщин, пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог утром 27 мая, выписали из больницы, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве подтвердили, что обе пациентки покинули стационар.

Обе пострадавшие женщины выписаны из больницы, — сказали в министерстве.

Серьезные повреждения в результате атаки получила городская котельная. По предварительной оценке специалистов, восстановление данного объекта признано экономически нецелесообразным.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.

В результате атаки Вооруженных сил Украины повреждения получила городская котельная в Таганроге. Из-за этого часть жилых домов временно осталась без горячего водоснабжения. В связи с атакой градоначальник провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам власти приняли решение о введении локального режима ЧС в городе.