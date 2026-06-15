Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 17:46

Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы

Минздрав: пострадавшие при атаке БПЛА на Таганрог женщины выписаны из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двух женщин, пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог утром 27 мая, выписали из больницы, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве подтвердили, что обе пациентки покинули стационар.

Обе пострадавшие женщины выписаны из больницы, — сказали в министерстве.

Серьезные повреждения в результате атаки получила городская котельная. По предварительной оценке специалистов, восстановление данного объекта признано экономически нецелесообразным.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.

В результате атаки Вооруженных сил Украины повреждения получила городская котельная в Таганроге. Из-за этого часть жилых домов временно осталась без горячего водоснабжения. В связи с атакой градоначальник провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам власти приняли решение о введении локального режима ЧС в городе.

Регионы
Ростовская область
Таганрог
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты ждут закрепления курса доллара в пределах 70–75 рублей
Трамп поделился впечатлениями о последних разговорах с Путиным и Зеленским
На Западе назвали сроки разминирования Ормуза
Пассажирка самолета перепутала туалет с выходом на высоте 11 тысяч метров
«Больше не в коме»: знаменитая британская певица пришла в себя
В ЕС объяснили, почему Франции выделят €15 млрд на оборону
На Западе назвали опасным маневром ужесточение виз для россиян
Мягкая сила текстиля: почему ткани определяют характер интерьера
Раскрыты имена подписантов меморандума США и Ирана
В НАТО признали уязвимое положение Запада
Экс-посол России в Таиланде и в Португалии Касаткин умер в возрасте 96 лет
Сельхозработники погибли на поле в российском регионе от удара дрона ВСУ
Россиянка исчезла во Вьетнаме во время прогулки с отцом
«В тренде Трампа»: экс-нардеп о целях визита Усика в Белый дом
В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки
«Чушь и выдумка»: мать выгораживает сына-педофила после жалоб внучки?
Мэр Тбилиси обвинил европейских бюрократов в высокомерии
Врача скорой помощи будут судить за смерть ребенка в детском саду
«Удар» по Киево-Печерской лавре 15 июня: что не так с версией Зеленского
Семь баскетболистов погибли в ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.