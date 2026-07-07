Намеренные удары ВСУ по медицинским учреждениям и покушения на жизнь как медицинского персонала, так и пациентов являются серьезным военным преступлением, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, украинские формирования открыто игнорируют нормы международного гуманитарного права.

На прошедшей неделе медучреждения и санитарный транспорт подвергались атакам ВСУ в Запорожской, Херсонской областях и в ДНР <...>, что является серьезным военным преступлением. <...> В соответствии с нормами МГП медицинские сотрудники и медицинские объекты не могут рассматриваться в качестве военной цели и подвергаться атакам, — указал дипломат.

До этого сообщалось, что в результате атаки дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Отмечалось, что годовалая девочка находилась в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по автобусу в Белгородской области. Она отметила, что в результате произошедшего пострадали мирные жители, а дети получили серьезные ранения.