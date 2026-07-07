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07 июля 2026 в 10:26

Раскрыто, почему Зеленский не спешит подписывать сделку с США по дронам

Bloomberg: Зеленский добивается выгодных условий перед сделкой с США по дронам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве дронов, пытаясь добиться более выгодных условий для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, украинская сторона хочет добиться от Вашингтона признания значимости сделки.

Собеседники агентства сообщили, что США в рамках соглашения рассчитывают получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотников. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил Bloomberg, что Киев не стремится затягивать заключение договоренностей.

Ранее Зеленский сообщил, что проблема неэффективной работы систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины связана с нехваткой ракет-перехватчиков. При этом, по его словам, боеприпасы для комплексов Patriot остаются на складах государств-партнеров. Зеленский также выразил надежду, что по итогам саммита НАТО, который пройдет в Анкаре, США и европейские страны предпримут шаги для усиления защиты воздушного пространства Украины.

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