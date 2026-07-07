Бизнесмен задолжал легендарному боксеру-нокаутеру миллионы рублей

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю обвинил бизнесмена Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн рублей, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Цзю отметил, что в 2018–2019 годах одолжил учредителю детского центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса, однако обратно их так и не получил — предприниматель вернул только около 1,75 млн рублей. Уточняется, что был оформлен заем под 34% годовых.

В 2022 году московский суд обязал Козьякова выплатить 13,4 млн рублей, однако позже бизнесмен добился решения о взыскании со спортсмена более 2 млн рублей за пользование услугами центра. По словам адвоката Козьякова Ольги Карловой, с учетом этих сумм основной долг погашен более чем на 4 млн рублей. Позже Козьяков предложил Цзю мировое соглашение с разовой выплатой еще 4 млн рублей, но тот отказался и инициировал банкротство его фирмы.

В середине июня Цзю провел боевую тренировку для участников форума «Движение» в Сочи. В ходе тренировки известный боксер рассказал о своем подходе к физическим нагрузкам. По его словам, 16 лет назад он дал себе слово делать зарядку каждое утро.