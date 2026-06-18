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18 июня 2026 в 09:40

Легендарный боксер провел боевую тренировку в российском городе

Костя Цзю провел для сотен людей в Сочи боевую тренировку

Костя Цзю Костя Цзю Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Легендарный боксер Костя Цзю провел боевую тренировку для участников форума «Движение» в Сочи, сообщил корреспондент NEWS.ru. Несмотря на ранний час — около семи утра, — сотни людей собрались на площади у Ратуши, чтобы позаниматься вместе с чемпионом.

В ходе тренировки Цзю рассказал о своем подходе к физическим нагрузкам. По его словам, 16 лет назад он дал себе слово делать зарядку каждое утро. Спортсмен отметил, что, если тренировка по каким-либо причинам отменяется, он отказывается от ужина.

Все строится от нашего желания. Мы говорим сами себе, обещаем сами себе, говорим: «Я это сделаю». 16 лет назад я пообещал сам себе <...> делать зарядку каждое утро. Если тренировка отменяется, то ужин я пропускаю. За все это время я пропустил один день, — заявил спортсмен.

Ранее фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник рассказал, что фиджитал-спорт способствует общему развитию ребенка, помогая формировать как когнитивные, так и физические навыки. Он отметил, что таким видом активности можно заниматься уже с четырех лет.

Ранее директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин заявил, что локальные студии стали одним из ключевых факторов развития фитнес-индустрии в последние годы. Кроме того, он пояснил, что основным двигателем роста популярности небольших спортклубов стали женщины, увлекающиеся пилатесом и йогой.

Спорт
Сочи
Костя Цзю
зарядка
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