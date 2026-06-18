Легендарный боксер провел боевую тренировку в российском городе

Легендарный боксер Костя Цзю провел боевую тренировку для участников форума «Движение» в Сочи, сообщил корреспондент NEWS.ru. Несмотря на ранний час — около семи утра, — сотни людей собрались на площади у Ратуши, чтобы позаниматься вместе с чемпионом.

В ходе тренировки Цзю рассказал о своем подходе к физическим нагрузкам. По его словам, 16 лет назад он дал себе слово делать зарядку каждое утро. Спортсмен отметил, что, если тренировка по каким-либо причинам отменяется, он отказывается от ужина.

Все строится от нашего желания. Мы говорим сами себе, обещаем сами себе, говорим: «Я это сделаю». 16 лет назад я пообещал сам себе <...> делать зарядку каждое утро. Если тренировка отменяется, то ужин я пропускаю. За все это время я пропустил один день, — заявил спортсмен.

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