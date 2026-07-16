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16 июля 2026 в 01:40

Костя Цзю восемь часов «искал» виновного в краже 7 млн рублей

Боксер Костя Цзю провел восьмичасовую очную ставку из-за хищения 7 млн рублей

Костя Цзю Костя Цзю Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю провел более восьми часов на очной ставке в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следственное действие состоялось с участием предпринимателя Игоря Козьякова, которого спортсмен считает причастным к хищению около 7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Цзю проходит по делу потерпевшим, Козьяков — подозреваемым. По версии следствия, в 2018–2019 году боксер передал бизнесмену деньги на развитие проекта, но средства были возвращены не полностью. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Козьяков не признает вину и настаивает на гражданско-правовом характере спора, связанного с заемными обязательствами. Уголовное дело было заведено в ноябре 2025 года после обращения Цзю.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, но затем бизнесмен был допрошен сначала как свидетель, а после — как подозреваемый. Теперь следствию предстоит оценить показания участников очной ставки и другие материалы дела.

Ранее сообщалось, что Цзю столкнулся с блокировкой банковского счета из-за налогового долга в более чем 453 тыс. рублей. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский обращал внимание, что это — пример забывчивости, когда знаменитости игнорируют уведомления ФНС. В большинстве случаев речь идет не об умышленном уклонении, а о банальном пренебрежении обязанностью платить имущественные налоги.

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