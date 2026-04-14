Юрист дал совет звездам, которые имеют долги по налогам

Личный бухгалтер поможет российским популярным артистам отслеживать налоговые платежи и избежать блокировки счетов, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, чаще всего звезды пренебрегают обязанностью платить имущественные налоги.

Легендарный боксер Костя Цзю столкнулся с блокировкой банковского счета из-за налогового долга в более чем 453 тыс. рублей. Это пример забывчивости, когда знаменитости игнорируют уведомления ФНС. В большинстве случаев речь идет не об умышленном уклонении, а о банальном пренебрежении обязанностью платить имущественные налоги. Звезды оставляют налоговые уведомления без внимания, пока не наступают последствия. Для знаменитостей проще нанять личного бухгалтера, чем портить свою репутацию и рисковать финансовой стабильностью. Профессионал будет следить за сроками оплаты всех налогов, что избавит звезду от неприятных сюрпризов со стороны ФНС, — сказал Хаминский.

Он добавил, что ситуация с Цзю далеко не единична в российском шоу-бизнесе. По его словам, такие звезды, как балерина Анастасия Волочкова, блогер Виктория Боня, рэпер Тимати и даже певец Филипп Киркоров с рекордным долгом в 5,5 млн рублей, сталкивались с подобными проблемами из-за невнимательности к уведомлениям.

Ситуация с неоплаченными налогами среди звезд распространена в РФ. Волочкова имела 12 задолженностей на сумму 347 тыс. рублей. Боня, публично осуждавшая коллег, сама оказывалась в «черных» налоговых списках с долгом 231 тыс. рублей. Тимати в разное время имел задолженности по налогам на сумму около 163 тыс. рублей. Киркоров вообще стал рекордсменом с долгом в 5,5 млн рублей по налогам на недвижимость, включая пентхаус в центре Москвы, — заключил Хаминский.

Ранее блогеру и тиктокеру Дане Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы. Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае.