Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 18:47

Милохину заблокировали счета в России

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогеру и тиктокеру Дане Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России, пишет Super. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы. Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае. Блогер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

На 10.04.2026 14:20 имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Настя Ивлеева и ее супруг телеведущий и предприниматель Филипп Бегак начали распродажу недвижимости. Как сообщает источник, знаменитость уже продала родительскую двухкомнатную квартиру, а Бегак снизил стоимость своего двухэтажного дома на 4 млн рублей. По версии канала, в феврале Ивлеева завершила сделку по продаже квартиры площадью 44 квадратных метра в Ленинградской области.

До этого стало известно, что счета компании «Бар менеджментс», 20% которой принадлежат актеру Максиму Лагашкину, заблокировали из-за долга в 2 млн рублей. При этом по итогам 2024 года у фирмы была чистая прибыль в 11 млн рублей.

Даня Милохин
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Афера века»: Ревва усомнился в подлинности лунного подвига американцев
ВСУ устроили атаку на мирных жителей Белгородской области
«Безопасность на нуле»: экс-боец назвал преимущества жизни в РФ перед США
Страны Балтии ответили на обвинения в помощи украинским атакам по России
Отправка письма по России резко подскочила в цене
Ребенку потребовалась пересадка кожи после удаления родинки
На улицах Москвы появилась сотня украшений к Пасхе
Раскрыты детали пассивного заработка Саландиной
Умерла звезда «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл»
Замполпреда на Дальнем Востоке может стать кандидатом в главы Дагестана
В Италии появилась новая оппозиционная звезда
Смертельная доза виагры в 92 года? В чем обвиняют «черную вдову» в Москве
«Русские» деревни разогнали на Бали: как весело жили наши, куда бежали
«Никто бы не позволил»: в ГД ответили на мечты Зеленского о ядерной кнопке
В Минпромторге озвучили риски превращения маркетплейсов в «Черкизон»
Первая отправка призывников в 2026-м: фото из сборного пункта под Москвой
Зеленского уличили в попытке устроить Майдан в Венгрии
Мужчина расправился со своей семьей ради брака с несовершеннолетней
Военэксперт раскрыл, откуда берутся «новые» ракеты ВСУ
Три вагона сошли с рельсов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.