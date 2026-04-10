Милохину заблокировали счета в России

Блогеру и тиктокеру Дане Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России, пишет Super. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы. Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае. Блогер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

На 10.04.2026 14:20 имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Настя Ивлеева и ее супруг телеведущий и предприниматель Филипп Бегак начали распродажу недвижимости. Как сообщает источник, знаменитость уже продала родительскую двухкомнатную квартиру, а Бегак снизил стоимость своего двухэтажного дома на 4 млн рублей. По версии канала, в феврале Ивлеева завершила сделку по продаже квартиры площадью 44 квадратных метра в Ленинградской области.

До этого стало известно, что счета компании «Бар менеджментс», 20% которой принадлежат актеру Максиму Лагашкину, заблокировали из-за долга в 2 млн рублей. При этом по итогам 2024 года у фирмы была чистая прибыль в 11 млн рублей.