23 февраля 2026 в 12:39

Счета компании Лагашкина оказались заблокированы из-за гигантских долгов

ФНС заблокировала счета компании Лагашкина из-за долга в 2 млн рублей

Максим Лагашкин
Счета компании «Бар менеджментс», 20% которой принадлежит актеру Максиму Лагашкину, заблокировали из-за долга в 2,04 млн рублей, сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Известно, что бизнес управляет столичным Dream Bar.

По информации агентства, в 2024 году чистая прибыль компании составила 11 млн рублей. В материалах судебных приставов также указано, что 20 февраля на «Бар менеджментс» завели исполнительное производство по листу. Журналисты уточнили, что Арбитражный суд выдал документ о взыскании более 30 тыс. рублей «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей. По его данным, если исполнительница не погасит долг, ей могут заблокировать счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком».

До этого стало известно, что Федеральная налоговая служба доначислила почти 29 млрд рублей налогов и иных взысканий крупнейшей обувной сети России Zenden. Как рассказал основатель компании Андрей Павлов, такая сумма стала результатом проверок, проведенных ведомством.

