20 февраля 2026 в 14:10

Власти взялись за теневые доходы москвичей

ФНС в Москве доначислила налоги 64 тыс. якобы неработающим гражданам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В 2025 году управление Федеральной налоговой службы по Москве выявило 64 тыс. жителей столицы, которые легализовали свои доходы, хотя у них отсутствовало официальное трудоустройство. Как сообщила пресс-служба ведомства, работы по формализации источников денежных средств принесла в бюджет более 9 млрд рублей. В налоговой службе также отметили, что кампания по отработке данных граждан без налоговой истории будет продолжена.

Учитывая социальную значимость проводимой работы, отработка данных в отношении лиц, не имеющих налоговой «истории», будет продолжена в полном объеме при активном взаимодействии со всеми заинтересованными контролирующими ведомствами, — заявили в столичном ФНС.

Ранее крупнейшей обувной сети России Zenden доначислили почти 29 млрд рублей налогов и других взысканий. Эта сумма стала итогом проверок, проведенных Федеральной налоговой службой. В компании допустили, что какие-то документы, возможно, не были предоставлены. Также там добавили, что не собираются сдаваться и будут спокойно отстаивать свою позицию.

До этого в Госдуму поступил законопроект о введении в России разового налога на приобретение предметов роскоши. Документ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Новая мера может коснуться автомобилей, чья стоимость превышает 20 млн рублей. Также под налог могут попасть яхты и вертолеты ценой более 50 млн рублей.

