Делом Лазаревой занялись повторно

Мировой суд в Москве начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил РИА Новости адвокат ведущей Леонид Соловьев. Ее обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.

У нас позиция непризнания вины, — сказал собеседник агентства.

Ранее Московский городской суд отменил приговор по второму уголовному делу Лазаревой и вернул материалы на новое рассмотрение. Как сообщил ее адвокат Леонид Соловьев, решение было принято из-за процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. Дело будет пересматривать мировой судья.

Второй Западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил Лазареву на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года телеведущая в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости террористических атак в России. Позже Лазарева обжаловала приговор в Верховном суде России.

До этого суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.