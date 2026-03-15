15 марта 2026 в 17:55

Москва побила все рекорды по температуре воздуха

В Москве установлен третий температурный рекорд за неделю

В Москве был зафиксирован третий температурный рекорд за неделю, сообщили в Гидрометцентре России. В субботу, 15 марта, воздух в столице прогрелся до плюс 9,9 градуса.

Этот показатель на 0,1 градуса выше предыдущего достижения, установленного в 2015 году. Таким образом, уходящая неделя стала рекордсменом по количеству теплых дней: столбики термометров обновляли максимумы 12, 13 и 15 марта.

Синоптики прогнозируют, что это не предел. Аномально теплая погода сохраняется, поэтому новые температурные рекорды могут быть побиты в ближайшие дни.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что грядущий природный феномен Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана поднимается выше нормы, может стать самым мощным за последние 10 лет. Он добавил, что феномен способен повлиять на сезон ураганов в Атлантике и усилить глобальное потепление.

До этого синоптик Александр Шувалов рассказал, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов.

