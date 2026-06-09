Экстремальная жара за 30 в Москве: сколько еще продлится, когда похолодает

Экстремальная жара за 30 в Москве: сколько еще продлится, когда похолодает

Уже несколько дней в столице держится аномальная жара. В мегаполисах подобные условия усиливают эффект «острова тепла» — явления, при котором температура в городе значительно выше, чем в пригородах и сельской местности. Это создает серьезную нагрузку на здоровье. NEWS.ru выяснил, когда в Москву придет долгожданное похолодание, каким прогнозируется лето и можно ли извлечь пользу из зноя.

Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

В Москве установилась экстремально жаркая погода, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в период с 10 по 13 июня вероятно обновление температурного рекорда: среднесуточная температура воздуха (климатическая норма которой составляет около 17,3 градуса) может превысить 30-градусную отметку.

«В ближайшие дни ночи станут особенно душными. Температура будет выше нормы на 5–6 градусов. Однако к воскресенью, 14 июня, положительная аномалия сократится до 3–4 градусов», — предупредила синоптик.

Она добавила, что в воскресенье погоду начнет определять атлантический циклон. Ночные температуры останутся довольно высокими (14–19 градусов), но ветер сменит жаркое юго-восточное направление на северо-западное.

Когда в Москве станет прохладнее

К началу новой недели в столице ожидаются дожди и усиление ветра, а столбики термометров опустятся до комфортных 20–24 градусов, спрогнозировал синоптик Никита Поповнин.

«Синоптический процесс может развиваться быстрее или чуть замедлиться, но в любом случае нас ждет ощутимое похолодание. Температура упадет сразу на 6–8 градусов, вернувшись к климатической норме», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что продолжительная жара в мегаполисе таит опасности: бетон, каменные здания и асфальт активно перегреваются и отдают накопленное тепло в атмосферу, дополнительно раскаляя приземный слой воздуха. «В такой духоте ночами спать крайне тяжело», — подчеркнул он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Каким будет лето 2026 года в Москве

Слишком жаркая погода, сохраняющаяся более семи дней, представляет потенциальную опасность для здоровья, заметил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Для сравнения: в аномальном 2010 году температура превышала норму на семь градусов, а абсолютный максимум в столице достиг 38,2 градуса.

«Пока нет предпосылок, что кошмар 2010 года повторится, — успокоил Ильин. — Напротив, период нынешней жары завершится уже в начале следующей недели. Дневные температуры вернутся к 20 градусам».

Синоптик предостерег от излишнего доверия долгосрочным прогнозам и уточнил, что положительная температурная аномалия сейчас наблюдается практически по всей европейской части России: на севере превышение достигает 6–8 градусов, в Поволжье — 2–4, на юге — всего 1 градус. «Сейчас погода просто немного выше нормы, вполне летняя. В выходные кратковременные дожди охладят этот зной», — сказал он.

Какую пользу для здоровья можно извлечь из жары

В зной организму легче расставаться с лишним весом: он теряет в полтора раза больше влаги, чем обычно, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода. Грамотный питьевой режим действительно помогает сбросить лишние килограммы.

«Сок тоже помогает побороть чувство голода, но он калорийный. Если вы следите за фигурой, ограничьтесь тремя стаканами в день и разбавляйте их водой. Также полезен чайный гриб — он богат антиоксидантами и особенно рекомендован людям с сахарным диабетом», — посоветовала врач.

По словам Омаровой, квас, кефир или йогурт отлично утоляют жажду, но тем, кто не хочет набрать лишние килограммы, следует быть с ними осторожнее. И главное: ледяная вода в жару может привести к простуде и снижению иммунитета.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как пережить жару тем, кто ее не переносит

Если вы плохо переносите зной, справиться с дискомфортом поможет простое психологическое упражнение, поделился с NEWS.ru психолог Никита Иванов. Первым делом, по его словам, нужно перестать убеждать себя, что «ничего страшного не происходит».

«Честно признайтесь себе: „Да, мне душно, тяжело, и меня это бесит“. Затем спросите себя: „Ради чего я все равно выхожу из дома? Зачем еду на работу и общаюсь с людьми?“ И найдите искренний ответ», — посоветовал психолог.

Затем важно осознать, что каждый день вы добровольно выбираете совершать все эти действия. «Как только вы это примете, появится больше свободы. Хотя жара от этого не станет приятнее, вы перестанете чувствовать себя заложником ситуации», — заключил Иванов.

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