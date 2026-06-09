Когда придет конец адской жаре? Прогноз погоды в Москве, будет ли гроза

Когда придет конец адской жаре? Прогноз погоды в Москве, будет ли гроза

Москва приближается к температурному рекорду месяца. Сколько градусов будет 9 июня, когда закончится адская жара, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 9 июня, сколько будет градусов

Теплый сектор циклона пригнал в Москву массы горячего воздуха, обеспечивая 9 июня температуры существенно выше климатической нормы. К вечеру в столице ожидается гроза, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура останется существенно, на 5–6 градусов, выше климатической нормы. Температура воздуха — +27–29 градусов, по области ожидается +25–30. Атмосферное давление будет падать. В среду местами кратковременный дождь, гроза, ночью — +16–18 градусов, днем — близкие к суточному рекорду +29–31», — прогнозирует Леус.

Когда наступит конец адской жаре в Москве

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов утверждает, что в Москве будет стоять жаркая и сухая погода без дождей, со слабым ветром и очень высокими температурами, до +31 градуса. По словам ведущего специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погода идет на рекорд.

«10 июня воздух в Москве обещает прогреться до +30 градусов, это означает, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установление нового. Небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на 5 градусов», — прогнозирует Позднякова.

По прогнозу Foreca, 10–13 июня в Москве ожидается крайне жаркая погода: выше +28 градусов днем и до +20 ночью (что означает наступление «тропических ночей»). Лишь в субботу, 13 июня, придет гроза, которой удастся сбить температуру в столице.

Новая неделя ожидается теплой и дождливой: дневные температуры опустятся до +20 градусов, с понедельника каждый день будут идти (и усиливаться) дожди, до 18 июня ожидается 21,4 мм осадков (больше четверти месячной нормы).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как выжить в мегаполисе в адскую жару, советы

МЧС призвало москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду. Когда температуры ежедневно приближаются к +30 градусам, следует носить легкую одежду из натуральных тканей. Не рекомендуется выходить на улицу без головного убора и солнцезащитных очков. Необходимо пить больше воды (2–3 литра в день, если нет противопоказаний) и по возможности находиться в тени, находя время отдохнуть в кондиционируемых помещениях. В жару нельзя выходить на пробежку и совершать поездки на велосипеде «ради фитнеса»: лучше ходить медленно или брать такси до пункта назначения.

Обязательно следует знать признаки теплового удара: резкая слабость, головокружение, тошнота, жар, головная боль, спутанность сознания. Почувствовав эти симптомы, надо срочно идти в тень или прохладное помещение, ослабить одежду, смочить кожу и вызвать скорую.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, приближаются ливни и грозы?

На Санкт-Петербург вместе с холодным фронтом надвигаются ливни и грозы, прогнозирует Михаил Леус.

«9 июня погода в Северной столице будет формироваться под влиянием центральной части циклона, выходящего с юга, и связанного с ним холодного атмосферного фронта. Будет облачная с прояснениями погода, во второй половине для пройдут кратковременные дожди, местами — ливни с грозой, возможен град. При этом до подхода фронтального раздела воздух успеет хорошо прогреться, и температура превысит норму на 6–7 градусов. Температура воздуха в Петербурге — +26–28 градусов, в Ленобласти — +24–29. Атмосферное давление будет падать. В среду кратковременный дождь, ночью — +14–16, днем — +20–22 градуса», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, с 10 июня температура в Петербурге начнет снижаться после аномальной жары. С пятницы, 12 июня, в Северную столицу придет череда дождей и гроз, ожидаются температуры около +20 градусов и ежедневные дожди. С 12 по 18 июня прогнозируется 31,3 мм осадков — почти половина месячной нормы.

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