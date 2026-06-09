Приметы 9 июня — Федорин день: почему сегодня нельзя подметать пол?

Приметы 9 июня — Федорин день: почему сегодня нельзя подметать пол?

В народном календаре 9 июня почитается память мученицы Феодоры Александрийской, которую на Руси прозвали просто Федорой. В народной традиции Федорин день считался временем, когда нужно проявить особую осторожность в быту и общении. Главные приметы и запреты этого дня были сосредоточены вокруг защиты домашнего очага, сохранения семейного мира и уважения к духу дома — домовому.

Погодные приметы на Федорин день, 9 июня

Если на Федору стоит тихая, безветренная погода, но солнце сильно печет — к скорой и сильной грозе.

Если утром туман стелется низко по траве — впереди много солнечных и погожих дней.

Ночная роса долго не высыхает на траве — к ветреному и переменчивому июню.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 9 июня

Если черви выползают на поверхность земли в большом количестве — жди затяжного ненастья.

Дятел громко стучит в лесу средь белого дня — предвестник скорого наступления дождливых дней.

Вороны часто каркают и летают стаями — к перемене погоды и похолоданию.

Чего нельзя делать 9 июня

Федорин день сопровождался несколькими важными бытовыми правилами, которые строго соблюдались ради сохранения достатка.

«На Федору не выноси сору из избы», — это было главное и самое строгое табу дня. 9 июня категорически нельзя было подметать пол и выбрасывать мусор. В народе верили, что домовой в этот день прячется под метлой или веником и, если начать уборку, можно случайно вымести домашнего духа вместе с сором или обидеть его. Без защиты домового дом мог лишиться достатка и покоя.

Что можно и чего нельзя делать в июне по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федору считали острой на язык. Существовало поверье, что любые слухи, сплетни или ссоры, начатые в этот день, мгновенно разнесутся по всей округе и вернутся к человеку большими неприятностями. Поэтому женщины старались меньше болтать у колодцев и не обсуждать чужую жизнь.

Ссориться с членами семьи за обеденным столом не стоило. Конфликты на Федору могут затянуться на долгое время.

Наконец, нельзя шить и вязать во второй половине дня. Существовало суеверие, что так можно запутать свои финансовые дела.

Что можно и нужно делать 9 июня

Заниматься уходом за садом и огородом. Вторник на Федору хорош для полива растений и борьбы с вредителями, но без использования веников для смахивания пыли во дворе.

Проявлять доброжелательность к близким. Спокойное и мирное общение сегодня помогает укрепить семейные узы.

Оставлять угощение для домового. За печку, на холодильник или в укромный уголок кухни ставили небольшое блюдце с молоком и кусочек каши, чтобы задобрить духа дома.

Планировать дела на лето. День благоприятен для обдумывания будущих покупок и поездок.

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