Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 00:05

Приметы 10 февраля — Ефремов день: именины домового и прибаутки

Приметы 10 февраля Приметы 10 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 10 февраля — один из самых уютных и одновременно мистических праздников, известный как Ефремов день, или Кудесы. В этот день церковь чтит память святого Ефрема Сирина, выдающегося богослова и поэта. Однако в народной традиции эта дата больше известна как именины Домового. Считалось, что «хозяин дома» сегодня празднует свой день рождения. И если его не задобрить, он может начать проказничать и вредить хозяйству.

Погодные приметы на Ефрема, 10 февраля

По поведению природы в этот день судили о том, каким будет лето — сухим или дождливым.

  • Ветер на Ефрема — к сырому, холодному и дождливому лету. Ефремов ветер лето портит, верили наши предки.

  • Густой туман над лесом — к плохой погоде и скудному урожаю.

  • Если небо над лесом посинело — скоро наступит тепло.

  • Черные тучи на закате — к затяжной метели.

  • Если огонь в печи красный — жди мороза, а если белый — жди потепления.

Приметы о птицах и зверях 10 февраля

Самый строгий запрет дня — убивать насекомых. Верили, что пауки, сверчки и даже тараканы на Ефрема находятся под покровительством домового. Обидеть их — значит навлечь на семью болезни и бедность.

А еще считалось, что кошка — лучшая подруга домового. Тот, кто пнет кошку сегодня, лишится защиты домашнего духа.

Традиции Кудес и именин домового 10 февраля

Главным событием дня было угощение домового. Люди верили, что без должного уважения дух дома превращается в злого «лихого», который путает пряжу и бьет посуду.

На ночь за печь (или просто в укромный угол на кухне) ставили миску с кашей, подслащенной медом, и стакан молока. Если домовой начинал сильно шуметь, хозяева слегка постукивали по стенам веником, приговаривая добрые слова.

На Ефрема было принято рассказывать истории о домовых, леших и водяных. Верили, что домовой любит слушать такие рассказы и становится добрее.

Что можно делать 10 февраля? Что можно делать 10 февраля? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 10 февраля

  • Проводить генеральную уборку. Домовой очень любит чистоту, поэтому наведение порядка сегодня — лучший способ выразить ему уважение.

  • Заниматься рукоделием и починкой вещей. Считалось, что работа в этот день идет на лад, а домовой будет помогать «спорить» делу.

  • Молиться святому Ефрему Сирину. Его просили о смирении, чистоте мыслей и защите дома от недобрых людей.

  • Веселиться и шутить. В доме должен стоять смех, так как позитивная энергия радует домашнего духа и привлекает удачу.

Чего нельзя делать 10 февраля

  • Оставлять грязную посуду на ночь. Это считается прямым оскорблением «хозяина», за что он может наказать домочадцев плохими снами.

  • Ругаться и сквернословить в стенах дома. Ссоры на Ефрема могут привести к тому, что удача покинет жилище на целый год.

  • Женщинам нельзя выполнять тяжелую мужскую работу, чтобы не спугнуть женское счастье.

приметы
народные приметы
домовой
фольклор
традиции
обычаи
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
