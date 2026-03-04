Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:18

Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год

Путин заявил о снижении уровня преступности в России в 2025 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники МВД в 2025 году в работе добились положительных результатов по снижению уровня преступности, зафиксированному во всех регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства. Глава государства подчеркнул, что эти успехи подтверждаются объективными данными, передает сайт Кремля.

Объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов, — сказал глава России.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Российской Федерации зафиксировано всего 453 338 краж — минимальный показатель за последние годы. Несмотря на снижение числа таких преступлений на 46 тыс. за год, они сохраняют лидирующие позиции в общей структуре преступности. Для сравнения, пиковое значение было отмечено в 2015 году, когда количество краж превысило миллион. Нисходящий тренд продолжается.

Кроме того, заместитель генерального прокурора России Петр Городов выразил признательность своему азербайджанскому коллеге Кямрану Алиеву за содействие в раскрытии старых преступлений, совершенных на российской территории. Представитель надзорного ведомства отметил высокий уровень взаимодействия между прокуратурами двух стран и подчеркнул, что отношения Баку и Москвы успешно укрепляются благодаря политической воле руководителей государств.

Владимир Путин
МВД
Россия
преступность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США
Сийярто назвал самый волнующий вопрос на переговорах с Путиным в Москве
В Госдуме призвали прекратить резкий рост цен на цветы в преддверии 8 Марта
Против Майкла Наки возбудили уголовное дело
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко потребовала быстрее «ломать» клетки для преступников в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.