Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год Путин заявил о снижении уровня преступности в России в 2025 году

Сотрудники МВД в 2025 году в работе добились положительных результатов по снижению уровня преступности, зафиксированному во всех регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства. Глава государства подчеркнул, что эти успехи подтверждаются объективными данными, передает сайт Кремля.

Объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов, — сказал глава России.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Российской Федерации зафиксировано всего 453 338 краж — минимальный показатель за последние годы. Несмотря на снижение числа таких преступлений на 46 тыс. за год, они сохраняют лидирующие позиции в общей структуре преступности. Для сравнения, пиковое значение было отмечено в 2015 году, когда количество краж превысило миллион. Нисходящий тренд продолжается.

Кроме того, заместитель генерального прокурора России Петр Городов выразил признательность своему азербайджанскому коллеге Кямрану Алиеву за содействие в раскрытии старых преступлений, совершенных на российской территории. Представитель надзорного ведомства отметил высокий уровень взаимодействия между прокуратурами двух стран и подчеркнул, что отношения Баку и Москвы успешно укрепляются благодаря политической воле руководителей государств.