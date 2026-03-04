Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:09

Экономист рассказал о правах сотрудника при ненормированном графике

Экономист Балынин: при особом графике работать внеурочно можно эпизодически

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При ненормированном графике сотрудников можно привлекать к внеурочной работе лишь эпизодически, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что такой труд не должен носить систематический характер.

Понятие ненормированного рабочего дня имеет строгое закрепление в статье 101 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой под ним понимается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что перечень должностей с подобным графиком должен быть прописан в коллективном договоре. По его словам, также при ненормированном графике работникам положены дополнительные дни отпуска.

Ранее юрист Наталья Свечникова рассказала, что работодатель может принудительно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, если тот наотрез отказывается от этого. Она отметила, что это возможно в случае, если у работника нет специальных оснований для переноса отдыха, в том числе больничного.

экономисты
графики
сотрудники
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.