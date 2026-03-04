Экономист рассказал о правах сотрудника при ненормированном графике Экономист Балынин: при особом графике работать внеурочно можно эпизодически

При ненормированном графике сотрудников можно привлекать к внеурочной работе лишь эпизодически, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что такой труд не должен носить систематический характер.

Понятие ненормированного рабочего дня имеет строгое закрепление в статье 101 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой под ним понимается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что перечень должностей с подобным графиком должен быть прописан в коллективном договоре. По его словам, также при ненормированном графике работникам положены дополнительные дни отпуска.

