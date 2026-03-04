Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:10

Путин указал на одну общенациональную задачу

Путин: борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные.

Конечно, это (борьба с подростковой преступностью. — NEWS.ru) общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль Министерства внутренних дел здесь высока, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Свердловская область возглавила рейтинг регионов России по уровню подростковой преступности в 2025 году. Как передает пресс-служба МВД РФ, за прошлый год там задержали более 850 несовершеннолетних нарушителей. Всего за 2025 год в России поймали больше 22 тыс. подростков, совершивших преступления. А общее число нарушителей — 595 тыс. человек.

До этого подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

