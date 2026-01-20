Подросток из Нижнего Тагила зарезал 47-летнюю женщину

Подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту предъявлено обвинение, — говорится в заявлении.

Уточняется, что произошедшим заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Ответственным назначен руководитель управления ведомства по Свердловской области.

Ранее в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через некоторое время был задержан подозреваемый. Он утверждает, что не отдавал отчет своим действиям. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры.