Муж с женой устроили поножовщину из-за спора об имуществе В Красноярске супруги напали друг на друга с ножами при разделе имущества

Супруги из Красноярска устроили поножовщину в ходе конфликта в квартире дома по улице Мичурина, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. По версии следствия, муж и жена не поделили имущество. От полученных травм 38-летняя женщина погибла.

По версии следствия, 27 февраля 2026 года женщина пришла в квартиру к своему супругу, с которым находилась в бракоразводном процессе. При разговоре о разделе имущества между ними возник конфликт, в ходе которого женщина и мужчина нанесли друг другу ножевые ранения, — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшего мужчину доставили в больницу. В настоящее время ему оказывается помощь. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Липецка попыталась убить своих малолетних детей, после чего хотела покончить с собой. Спустя некоторое время женщина одумалась и обратилась за помощью к соседке. Она незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила семью в больницу.