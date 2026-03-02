Два человека пострадали при поножовщине в Великобритании Два человека пострадали при нападении с ножом в магазине в Эдинбурге

Два человека пострадали при нападении с ножом в Эдинбурге, сообщила газета The Sun. Инцидент произошел утром 2 марта.

Как отметило издание, злоумышленник, вооружившись двумя ножами, устроил погром в магазине. Раненых доставили в Королевскую больницу Эдинбурга. На месте происшествия работают специалисты, власти не считают случившееся террористическим актом.

Ранее охранники московского торгового центра «Щука» подверглись нападению группы агрессивных мужчин. Потасовка началась после того, как один из посетителей вступил в конфликт с сотрудниками охраны. Всего в массовой драке, по предварительным данным, приняли участие около 15–20 человек.

До этого гражданин Молдавии подкараулил 21-летнюю девушку у подъезда жилого дома в Москве и воткнул ей нож в спину. По данным СМИ, иностранец не смог смириться с расставанием. Когда россиянка узнала, что в Ирландии ее возлюбленного ждут супруга и семилетняя дочка, она прекратила отношения с ним. После совершенного преступления молдаванин улетел в Турцию. Мужчина был заочно арестован, возбуждено уголовное дело.